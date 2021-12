Okeanis lander nyt underskud men betaler alligevel udbytte til aktionærer

Okeanis Eco Tankers, der er noteret på Oslo Børs, sætter punktum for tredje kvartal med et underskud på 4,5 mio. dollar mod et overskud på 15,6 mio. dollar i samme periode sidste år. Alligevel udbetaler rederiet udbytte til rederiets aktionærer.

Derfor fortsætter selskabet med at tabe penge fra andet kvartal, hvor underskuddet lød på 8,1 mio. dollar i lyset af stort fald i raterne.

Ifølge kvartalsregnskabet har bestyrelsen besluttet at betale 15 mio. dollar i udbytte til tankrederiets aktionærer. Heraf vil de 10 mio. dollars bestå af udbetalinger a 0,13 dollar per aktie.

De resterende 5 mio. dollar vil bestå "af aktietilbagekøb foretaget på markedet", står der i regnskabet.

Kvartalet har også budt på lavere TCE-rater end sidste år: I gennemsnit er TCE-raterne for VLCC-skibe næsten halveret til 22.400 dollar i tredje kvartal 2021 fra 44.000 dollar i tredje kvartal 2020. TCE-raterne for suezmax var ligeledes halveret, mens TCE-raterne for aframax var nogenlunde uændret: 15.800 dollar i 2021 sammenlignet med 15.200 dollar i 2020.

På tværs af flåden faldt TCE-raterne markant fra 35.600 dollar til 19.100 dollar.

I kvartalsregnskabet skriver Okeanis desuden, at rederiet indtil videre i fjerde kvartal har dækket 84 procent af skibsdagene for sine VLCC-skib til TCE-spotrater på 17.700 dollar i gennemsnit, hvilket ligger under niveau i forhold til gennemsnittet i tredje kvartal.

