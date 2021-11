Nordic Shipholding øger nettotab – fortsat under lukning

Nordic Shipholding fik et større tab i årets første ni måneder.

Det fremgår af regnskabet onsdag morgen.

"Time Charter Equivalent (TCE)-raterne fortsatte med at være lave grundet reduceret efterspørgsel efter tonnage, blandt andet som følge af coronapandemien kombineret med for meget tonnage til rådighed i markedet," skriver selskabet og oplyser, at den gennemsnitlige TCE-rate, som optjent i henholdsvis tredje kvartal 2021 og de første ni måneder af i år, var henholdsvis 65 pct. and 58 pct. lavere end i den gennemsnitlige TCE-rate indtjent i de samme perioder i 2020.

For perioden januar-september realiserede koncernen et tab efter skat på 8,1 mio. dollar (inklusive nedskrivning på 4,9 mio. dollar på skibene) sammenlignet med et tab efter skat på 3,9 mio. dollar inklusive nedskrivning på 10,7 mio. dollar i den tilsvarende periode sidste år.

Forklaringen på faldet er - udover faldet i TCE-raterne - tab af indtjening som følge af salget af de to skibe Nordic Hanne og Nordic Pia.

Som tidligere oplyst er forsøgene på at finde en passende fusionspartner strandet og at bestyrelsen er løbende i dialog med koncernens forskellige stakeholders til sikring af en forsvarlig og ordentlig nedlukning af koncernen.

Koncernen nedjusterede tirsdag, og den forventning fastholdes.

På bundlinjen venter Nordic Shipholding at tabe 7,5-9,5 mio. dollar, mens der tidligere var ventet et underskud på 2,5-4,5 mio. dollar.

