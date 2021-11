Aktionærer sagsøger Höegh LNG for bedrageri

Gasrederiet Höegh LNG er blevet sagsøgt af aktionærer for aktiebedrageri, efter milliarder af norske kroner er forsvundet i lyset af et massivt fald på børsen i New York. Sagsøgerne mener, at rederiet har vildledt sine aktionærer, skriver E24.