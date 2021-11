Analysehus ser nyt Hafnia "godt positioneret" til bedring i tank

Hafnia bliver verdens største produkt- og kemikalietankrederi med opkøbet af konkurrenten Chemical Tankers Inc (CTI), og det samlede selskab er dermed "godt positioneret" til at drage fordel af et gryende opsving i tankmarkedet.

Det skriver Drewry i en opdatering om Hafnia, der har Singapore-baserede BW Group som hovedaktionær med 52,2 pct. og kapitalfonden Oaktree Capital Management som næststørste aktionær med 20,4 pct. af aktierne.