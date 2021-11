Celsius Shipping udvider ordrebogen med to store LNG-tankere

Med bestilling af yderligere to LNG-tankere venter Celsius Shipping at råde over en flåde af 10 store LNG-skibe i 2024. Celcius har i forvejen fire skibe i ordre og fire LNG-tankere i drift af samme type. De to nye skal sejle for et stort olieselskab.