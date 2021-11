Tabene hober sig op i tank i tredje kvartal: "Det værste er bag os"

Heller ikke i tredje kvartal var der meget at juble over hos tankrederierne, der over en bred kam har kæmpet med sløje rater igennem 2021.

Tal fra produkttankspillere som Norden, Concordia Maritime og også råolierederier som Euronav, Teekay Tankers og DHT har indtil videre afsløret gedigne tab i de seneste tre regnskabsmåneder.