Euronavs formand afviser fusionssnak med Frontline

Selvom den norsk-cypriotiske shippingmagnat John Fredriksen øger sin aktieposition i belgiske Euronav, er der ikke snak om en forestående fusion mellem Euronav og Fredriksens tankrederi Frontline.

Det understreger Euronavs formand Carl E. Steen over for Finansavisen.

Udmeldingen fra formanden kommer efter Euronavs topchef Hugo De Stoop over for ShippingWatch og Wall Street Journal sagde, at man hos belgierne hilser yderligere investeringer fra Fredriksen velkommen.

"Når man har en som ham (John Fredriksen, red.), som investerer 200 mio. dollars i dit selskab, tror jeg så sandelig, at man glædes over det og hilser det velkommen. Betyder det, at der kommer mere af det? Det ville jeg bestemt hilse velkommen, hvis han ønsker at øge sin andel i Euronav," sagde Hugo De Stoop til ShippingWatch.

Men nu afviser det belgiske tankrederis formand over for den norske avis, at Hugo De Stoops udtalelse til Wall Street Journal skal forstås som, at de to tankkæmper forbereder en fusion.

"Det medfører ikke rigtighed. Her må Wall Street Journal have misforstået Euronavs administrerende direktør," siger Carl E. Steen til Finansavisen og tilføjer, at Euronavs bestyrelse "til enhver tid vurderer, hvad vi kan gøre for at varetage aktionærernes interesser bedst muligt."

John Fredriksen købte tidligere i oktober 19,9 mio. aktier i Euronav, svarende til en aktiepost på 9,8 pct.

Euronav og Frontline har diskuteret fusion "fem eller seks gange i løbet af de sidste 17 år"

Fredriksen øger sin ejerandel i Frontlines rival Euronav

Aktiekøb gør John Fredriksen til storaktionær i Frontlines rival