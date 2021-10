Euronav og Frontline har diskuteret fusion "fem eller seks gange i løbet af de sidste 17 år"

Hugo De Stoop var på forhånd blevet gjort bekendt med, at John Fredriksen stod til at investere i Euronav, og topchefen hilser shippingmagnatens investeringer velkommen, fortæller han i et interview med ShippingWatch. Han afviser ikke en potentiel fusion af de to store tankrederier.