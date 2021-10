Exmar vil udvikle CO2-tanker i joint venture

Tankrederiet Exmar vil sikre sig en plads på fremtidens marked for transport af CO2, og det belgiske rederi vil i samarbejde med teknologi-leverandøren Lattice udvikle en ny type CO2-tanker ifølge en meddelelse.

Duoen har indgået aftale om design af et 195 meter langt panamax-tankskib, som kan fragte 40.500 kubikmeter CO2, og som desuden vil være i stand til at transportere LNG og ammoniak. Udviklingen af CO2-tankeren skal ske som et joint venture i et selvstændigt udviklingsselskab.