John Fredriksen udbygger sin aktiepost i Avance Gas

John Fredriksen har udbygget sin aktiepost i gasrederiet Avance Gas, som han nu ejer lige over 75 pct. af via Hemen Holding og råolierederiet Frontline.

Fredriksen sad i forvejen solidt på Avance Gas via sit private selskab Hemen Holding. Tidligere på året kom det frem, at selskabet havde til hensigt at byde på alle aktier og dermed overtage selskabet helt.