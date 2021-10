CEO skifter gasrederi ud med toppost hos græsk rederi

Efter 15 år i gasrederiet har Sveinung Støhle valgt at fratræde sin stilling som topchef i Höegh LNG, fremgår det af en meddelelse fra rederiet.

Sveinung Støhle bekræfter over for ShippingWatch, at han til januar 2022 tiltræder en stilling som viceadm. direktør i det græske rederi Angelicoussis Shipping Group med base i Athen, Grækenland.