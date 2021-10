Aktiekøb gør John Fredriksen til storaktionær i Frontlines rival

Den norsk/cypriotiske shippingmagnat John Fredriksen har købt op i tankrederiet Euronav, der kan betegnes som den største konkurrent til Fredriksens eget rederi Frontline.

Det belgiske tankrederi oplyser mandag formiddag, at selskabet CK Limited besidder 5,5 pct. af stemmerettighederne. Det gør det Jersey-baserede selskab til tankrederiets næststørste aktionær kun overgået af Euronav selv, bekræfter rederiet over for ShippingWatch.