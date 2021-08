Skattehensættelse trækker Höegh LNG yderligere i rødt

De to LNG-rederier Höegh LNG og Awilco LNG melder begge om stigende indtægter i andet kvartal. Alligevel endte bundlinjen i hver sin farve for de to rederier.

For Awilco LNG, der ejer to LNG-skibe, blev minus vendt til plus med et overskud før skat på 3,3 mio. dollar fra et tab på 5,3 mio. dollar på samme tid sidste år. Det ud af en omsætning, der steg til 12,7 mio. dollar mod 5,1 mio. dollar på samme tid sidste år, men som lå lavere end de 17,6 mio. dollar, det blev til på toplinjen i første kvartal.