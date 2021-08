Odfjell sælger skibe og forlader gasmarkedet

Norske Odfjell forlader segmentet for gastankskibe med datterselskabet Odfjell Gas Shipowning AS' salg af to LPG/ethylen-skibe til BW Epic Kosan (BWEK).

Skibene Bow Guardian og Bow Gallant er bygget i Sydkorea i 2008, BW Epic Kosan betaler en del af skibene kontant, "som skal bruges til fuld tilbagebetaling for pantlån i skibene, og dels med udstedelse af 6.889.611 frit overførbare aktier i BWEK. Efter transaktionen ejer Odfjell 4,3 pct. af aktierne i BWEK," fremgår det af en meddelelse mandag.