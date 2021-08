Ny tankkæmpe ser tegn på bedring for presset sektor

International Seaways, der i juli endeligt gennemførte sin storstilede fusion med tankrederiet Diamond S Shipping, er optimistisk om udsigterne for det hårdt pressede marked efter markant tilbagegang i andet kvartal.

Rederiet, der nu er det største tankrederi på børsen i New York, røg i rødt med et nettounderskud på 18,7 mio. dollar i andet kvartal fra et overskud på 64,3 mio. dollar i samme kvartal sidste år.