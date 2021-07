Ardmore håber på lav vækst i antallet af nye produkttankskibe

Opsvinget i andre shippingsegmenter kan gå hen at blive en gevinst for det pressede tankmarked, fordi værftskapaciteten er lille, lyder håbet fra Ardmore, der har fremlagt et underskud for andet kvartal. Det irske rederi giver en første retningspil for sektoren.