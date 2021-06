B-Gas går sammen med fond om køb af LPG-skibe

Det danske rederi B-Gas og den Cypern-baserede investeringsfond Pelagic går sammen om at investere i to LPG tankskibe.

De to skibe har en kapacitet på 3.300 kubikmeter stykket og er blevet leveret til partnerne i løbet af juni, skrive Pelagic i en meddelelse.

"(...) vi tror på, at ved at købe de her skibe i partnerskab med en af de førende spillere i Europa, kan vi få en stærk strategisk position," skriver fonden.

"Det giver os samtidg mulighed for at drage fordel af den optur, vi regner med vil komme når f.eks. covid-restriktionerne begynder at blibe løftet."

B-Gas har base i København og driver en flåde på omkring 11 gasskibe.

