Tankrederiet Frontline, som er kontrolleret af John Fredriksen, lægger nye supertankskibe til sin flåde.

Der er tale om to VLCC'ere, som Frontline køber for sammenlagt 180 mio. dollar, fremgår det af en meddelelse tirsdag. Skibene bliver ifølge Finansavisen købt af Okeanis Eco Tankers, der tirsdag melder om et salg af netop to VLCC-skibe for 180 mio. dollar.