Tankrederiet Frontline, der er kontrolleret af John Fredriksen, kommer ud af årets første tre måneder med sorte tal på bundlinjen.

I en ellers svær start på 2021 for verdens tankrederier, hvor også Frontline oplevede, at indtægterne gik massivt tilbage, melder tankrederiet om et nettooverskud for perioden på 28,9 mio. dollar samt et justeret nettooverskud på 8,8 mio. dollar.