Flere aktionærer stemte imod genvalg af Sohmen-Pao som formand for BW LPG

Flere af BW LPG's aktionærer stemte ved generalforsamlingen i fredags imod et genvalg af majorietetsejeren Andreas Sohmen-Pao som rederiets formand. BW Group afviser over for ShippingWatch, at der er et problem i antallet af Sohmen-Paos bestyrelsesposter.