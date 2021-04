Concordia Maritime forhandler med banker og sin ejer efter nyt stort tab

Tankrederiet Concordia Maritime fik et trecifret millionunderskud i svenske kr. i årets første tre måneder. Rederiet forhandler med sine långivere og ejeren Stena om en finansiel løsning, der skal styrke likviditeten. Regnskabet tegner billedet af et meget svagt første kvartal for produkttank.