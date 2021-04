Supertankerne står først til at tjene penge i fjerde kvartal

Supertankerne i spotmarkedet har ikke fået dækket deres omkostninger én eneste dag i årets første tre måneder.

Det skyldes først og fremmest dalende efterspørgsel på olie på grund af coronavirus kombineret med en deraf lavere produktion, siger tankanalytiker Jørn Bakkelund fra Clarksons Platou til Finansavisen.

Han påpeger, at olieproduktionen i årets første kvartal var ni pct. lavere end niveauet før den globale pandemi, og samtidig er en del af den tonnage, der i sidste års boom blev brugt som flydende lagre vendt tilbage til markedet og har skubbet kapaciteten i vejret, hvilket har trukket raterne yderligere ned.

"Justeret for produktivitetsfaktorer har vi estimeret tonnageefterspørgslen i tank til at være fire pct. lavere end før covid-19, og når vi også medregner, at flåden er vokset med seks pct. i samme periode, er balancen forværret med 10 pct., og det har udløst et ratefald," siger Jørn Bakkelund til den norske avis.

Og OPEC's nylige aftale om at hæve produktionen 2,14 mio. tønder om dagen i maj og juli vil ifølge analytikeren ikke være nok til at trække VLCC-raterne op nok til at dække omkostningerne. Men en forventet yderlige opjustering af olieproduktionen senere på året kan udløse en optur for tankraterne i fjerde kvartal i år, lyder det.

"VLCC kan således ramme en indtjening på 40.0000 til 50.000 dollar om dagen i fjerde kvartal," siger han til Finansavisen.

