Zeronorth udpeger ny chef til at løfte toplinjen

Det digitale selskab Zeronorth, der er stiftet af Maersk Tankers, sætter navn på en ny chef, der skal være med til sparke gang i væksten.

Valget er faldet på Anders Mayntzhusen, der tiltræder i en titel som CRO – chief revenue officer – skriver Zeronorth i en meddelelse onsdag.

Anders Mayntzhusen kommer til Zeronorth fra en stilling som kommerciel chef hos teknologiselskabet Dixa.

"At skalere vores organistion er et centralt mål for Zeronorth. Efter mere end et år med succesfuld operation som et selvstændigt selskab, er tiden inde til at accelleree det yderligere, og udpegelsen af Anders Mayntzhusen som vores chief revenue officer er fuldt ud på linje med vores mål," kommenterer Zeronorths adm. direktør Søren Christian Meyer i meddelelsen.

Zeronorth blev etableret af Maersk Tankers og har siden fået Cargill med som investor. Selskabet sigter efter at få rederier og operatører i tørlast- og tankindustrien som kunder med mål om at sikre gevinster på brændstofregningen og skibenes klimaaftryk.

Tidligere har Zeronorth udmeldt, at selskabet anser det for værende realistisk at nå op på 6000 skibe "over de næste fem år".

