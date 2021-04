Flåden runder 750 skibe hos Oldendorff efter nye køb

Flåden hos det tyske tørlastrederi Oldendorff har netop rundet 750 skibe, efter selskabet har købt fire nye skibe.

De nye skibe inkluderer både nybygningerne samt to ældre skibe. Konkret er der tale om om to 61.300 dwt ultramax-nybygninger samt to 93.000 dwt post-panamaxes, oplyser selskabet i en meddelelse.

Nybygningerne forventes leveret i juli 2022, mens panamax-skibene, der blev bygget i 2012 i Kina, vil blive overdraget i første halvdel af april. Alle fire skibe skal sejle på langvarige kontrakter.

I begyndelsen af året annoncerede Oldendorff, at selskabet tilsluttede sig et projekt, der har til formål at udvikle rotorsejl til tørlastskibe.

