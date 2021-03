Familien har nu overtaget Höegh LNG og tager gasrederiet af børsen

Den norske Höegh-familie og en række fonde ejet af Morgan Stanley har ved en generalforsamling nu fået nok stemmer til at overtage gasrederiet Höegh LNG og pille det af børsen i Oslo.

Familien og fondene fik to tredjedele af stemmerne, og da rederiet er baseret på Bermuda, gælder der særlige regler, som betyder, at de to tredjedele er nok til at overtage aktierne og afnotere rederiet.

Det lykkedes på generalforsamlingen, der blev afholdt på Bermuda tirsdag, skriver Finansavisen.

ShippingWatch har tidligere beskrevt, at holding-selskabet Leif Höegh & Co. sammen med Morgan Stanley Infrastructure Partners arbejdede for at købe alle aktierne, som familien ikke allerede ejer.

Familien sikrede sik stemmerne og kan dermed overtage aktierne for en pris på 23,5 norske kroner pr. aktie.

Larus Ltd., et nyt selskab, der ejes af Höegh-familien og Morgan Stanley Infrastructure Partners, overtager aktierne, hvorefter Larus og Höegh LNG vil blive lagt sammen, skriver den norske avis.

Selv om planen, der blev præsenteret af bestyrelsen, fik opbakning fra flertallet af stemmerne, er der stadig noget utilfredshed blandt flere af minoritetsejerne. I alt stemte 30,24 pct. af aktionærerne imod forslaget.

For Bermuda-registrerede selskaber kræves der kun 67 pct. ejerskab for at foretage en sammenlægning, eller amalgamation, der kan tvangsafliste et selskab fra Oslo Børs, skriver mediet E24.

For selskaber registreret i Norge kræves 90 pct. ejerskab for at tvangsafliste et selskab, og Bermuda-registreringen gjorde det derfor noget nemmere for Höegh-familien at tage gasrederiet af børsen.

