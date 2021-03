Hin Leong-grundlægger rammes af yderligere 23 sigtelser om falskneri

Hing Leong Tradings grundlægger og ejer OK Lim kan nu blive ramt af yderligere 23 sigtelser for dokumentfalsk.

OK Lim er allerede anklaget for omfattende dokumentfalsk samt at have skjult store tab på oliespekulation i Singapore, hvor Hin Leong Trading inden skandalen var et af de helt store handelshuse, og gruppen dækker blandt andet over et tankrederi og en bunkerleverandør.

Han kan nu stå over for yderligere 23 sigtelser for dokumentfalsk, skriver blandt andet den Singapore-baserede avis Straits Times.

De nye anklager ventes at blive behandlet på det næste retsmøde i sagen d. 8 april.

Banken HSBC har allerede sagsøgt OK Lim, hans børn samt en ansat i Hin Leong Trading for 85,3 mio. dollar. Beløbet dækker over finansiering, som HSBC gav til Hin Leong, men som storbanken mener blev givet på baggrund af forfalskede dokumenter.

OK Lim blev anholdt i Singapore i august og er sigtet for svindel. Strafferammen er op til ti års fængsel og en bøde. Flere selskaber under Hin Leong er i dag sat under juridisk administration, og en domstol i Singapore godkendte tidligere i marts en afvikling af Hin Leong og Lim familiens aktiviteter i gruppen.

Senest har det statsejede havneselskab Jurong Port købt 41 pct. i terminalen Universal Terminal fra Lim-familien.

