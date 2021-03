Höegh-familien undgår norske krav i overtagelse af gasrederi

Höegh-familien kan væsentligt nemmere tage det Bermuda-baserede gasrederi Höegh LNG af børsen, end hvad der ellers er tilfældet i Norge.

Nærmere bestemt kræves der for Bermuda-registrerede selskaber kun 67 pct. ejerskab for at foretage en sammenlægning, eller amalgamation, der kan tvangsafliste selskabet fra Oslo Børs, skriver mediet E24.

For selskaber registreret i Norge kræves 90 pct. ejerskab for at tvangsafliste et selskab, og Bermuda-registreringen kan dermed gøre det noget nemmere for Höegh-familien at tage gasrederiet af børsen.

Familiens selskab Leif Höegh & Co. ejer allerede 50,4 pct. af aktierne i gasrederiet, og mandag denne uge annoncerede familien planer om, sammen med Morgan Stanleys Infrastructure Partners, at tage selskabet af børsen.

I den forbindelse vil Leif Höegh & Co. og Morgan Stanley-fonden overtage 100 pct. af aktierne, og de har budt 23,5 norske kroner pr. aktie.

Men en såkaldt sammenlægning af selskaberne kan altså betyde, at 67 pct. af aktierne er nok til at trække gasrederiet af Oslo Børs.

