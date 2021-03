En tredjedel af Lim-familiens skibe har fundet nye ejere

En stor del af flåden, som er kontrolleret af Hin Leong-stifteren O.K. Lim og hans familie, har fundet nye ejere.

Det skriver Reuters baseret på to unavngivne kilder. Ifølge mediet er der tale om cirka en tredjedel af omkring 150 skibe, som har fundet nye ejere i bestræbelserne på at tilbagebetale gæld til kreditorerne.

Blandt køberne er græske skibsejere. Bunkerpramme ejet af Xihe Group er blevet solgt for mellem 2 og 3 mio. dollar, mens store tankskibe (VLCC'ere) er blevet handlet for omkring 30 mio. dollar, skriver Reuters baseret på de to kilder. Det samlede beløb, der er rejst på nuværende tidspunkt, er dog ikke klart, skriver mediet.

Resten af skibene ventes at være solgt ved slutningen af i år ifølge Reuters. Salgsprocessen er dog besværliggjort for nogle af skibene, da de er involveret i søgsmål med modparter om lasten ombord, skriver nyhedsbureauet.

Xihe Holdings ejes af Lim-familien og ejer størstedelen af flåden. Resten af skibene er majoritetsejet af Xihe Capital, der er under afvikling, i tillæg til ti såkaldte single purpose-selskaber, skriver Reuters.

For nylig anmodede de domstolsudpegede administratorer af handelshuset Hin Leong om tilladelse til at afvikle selskabet. Flere selskaber under Hin Leong er i dag sat under juridisk administration, og bunkerselskabet Ocean Bunkering er ligeledes under afvikling.

Hin Leong indgiver ansøgning om afvikling

Medie: Havneoperatør overtager Lim-familiens kronjuvel