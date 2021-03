Dorian har undersøgt muligheden for at give vacciner til egne søfolk

Da krisen for besætningsskift var på sit højeste havde over halvdelen af Dorians søfolk været ombord længere, end kontrakterne tillod. Topchef John Hadjipateras krydser fingre for, at søfolk rykker frem i vaccinekøen og har undersøgt muligheden for selv at skaffe vacciner til de ansatte.