Maersk Tankers er parat med endnu et nyt forretningsben

I den her uge eller næste uge lancerer Maersk Tankers endnu et nyt forretningsben på linje med ZeroNorth. Uforudsigeligheden for oliemarkedet gør det nødvendigt at tænke i nye veje, forklarer CEO Christian M. Ingerslev i et interview med ShippingWatch.