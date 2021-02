Euronav er parat til at sætte 4,3 milliarder kr. i spil

Det belgiske tankrederi Euronav har mulighed for at sætte 700 mio. dollar i arbejde, der blandt andet kan gå til køb af nye tankskibe. Topchef ser et svært tankmarked fortsætte ind i andet halvår og håber at se mere ophugning af tankskibe.