Euronav-topchef spejder efter normalisering af verdens olieforbrug efter svære måneder

Der er brug for en normalisering af verdens olieforbrug for at skabe en mærkbar bedring for tankrederne, vurderer Euronav-topchef Hugo de Stoop. Fjerde kvartal gav et af de sværeste markeder i nyere tid og et stort millionunderskud.