Det var gynger og karruseller for Stolt-Nielsens kemikalietankrederi, Stolt Tankers, i slutningen af 2020.

Efter et stærkt første halvår faldt voluminerne for Stolt Tankers i fjerde kvartal. Det blev dog mere end opvejet af, at de massive problemer med besætningsskift på grund af coronakrisen blev forbedret mod slutningen af året.