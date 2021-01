Ny ejer af dansk Shell-raffinaderi er godt nyt for tankrederierne

Det amerikanske investeringsselskab Postlane Partners, som overtager Dansk Shell, er et ubeskrevet blad i den europæiske energiverden. Men for den danske tank- og shippingindustri er det positivt, at amerikanerne vil føre raffinaderiet i Fredericia videre, vurderer Bimco.