Glohedt LNG-marked udløser rekordhøje skibskontrakter

En unik mangel på LNG-skibe har mere end tredoblet spotraterne den sidste måned.

Det har betydet, at BP Plc i forrige uge betalte hele 350.000 dollar om dagen for at chartre et LNG-skib til at hente last i USA, skriver Bloomberg.

Det er ikke kun for LNG-markedet, at det niveau er skyhøjt. For sidst, raterne var på højde med dette for skibe med råvarer ombord var i slutningen af 2019, da et VLCC-tankskib blev booket til en daglig indtjening på 308.000 dollar. Tallene er baseret på data samlet af Clarkson Research Services.

Det er ifølge Bloomberg flere faktorer, som har skabt det glohede LNG-marked.

Det tæller en robust asiatisk spotgas-efterspørgsel i en kold vinter, rekordhøj eksport fra amerikanske projekter og forsinkelser med at krydse Panamakanalen, som har ført til omveje, længere transporttider og færre tilgængelige skibe på Atlanten.

"Dette er historisk høje niveauer. Vi får mange krav, hvor vi virkelig har svært ved at finde et passende skib," siger Per Christian Fett, global chef for LNG hos Fearnleys.

LNG-spotraterne i Atlanterhavs-basinnet steg fredag til 322.500 dollar per dag, hvilket er en stigning fra 99.000 dollar den 5. januar.

Der blev også registreret en stigning i Stillehavet, hvor raterne lyder på 221.750 dollar om dagen. Tallene er fra Spark Commodities, som henter vurderinger fra LNG-skibsmæglere, skriver Bloomberg.

Brint kan udfordre LNG-markedet

Celsius lander charteraftaler for nye LNG-skibe

Hvert syvende nye skib bliver bygget til at sejle på alternative brændstoffer