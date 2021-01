Rater på de helt store gas-skibe har rundet 100.000 dollar om dagen

Mange gas-rederier skal kun bruge rater på 20.000 dollar om dagen for at dække deres omkostninger, men den seneste måned har raterne ligget stabilt på 100.000 dollar. BW LPG-topchef ser gode muligheder for, at det kan fortsætte et stykke ind i 2021.