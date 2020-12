Sohmen-Pao skal give Lauritzen Kosan nødvendig økonomisk handlekraft

Salget af Lauritzen Fondens gasrederi, Lauritzen Kosan, har været undervejs længe. Det er ikke, som det måske kunne synes udefra, ét ud af tre hurtige LPG-køb, som den Sohmen-Pao dominerede BW Group noget bemærkelsesværdigt annoncerede, lige inden det blev jul.

"Der er tale om en proces, der har strakt sig over lang tid. Vi kender hinanden godt og har mødtes jævnligt. Når man har interesser inden for de samme områder, er det naturligt at spørge til hinandens aktiviteter. Det er i den forbindelse, det er opstået," forklarer Tommy Thomsen, CEO i Lauritzen Fonden til ShippingWatch.