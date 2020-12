BW og Lauritzen skaber ny gas-gigant: BW Epic Kosan

Lauritzen Kosan og Epic Gas er gået sammen for at danne en ny gigant på markedet for LPG, der får navnet BW Epic Kosan.

Det nye selskab kommer til at råde over en kombineret flåde på 77 skibe, hvoraf 53 er ejede. BW Group, der i forvejen ejer en del af Epic Gas, bliver også den største aktionær i det samlede selskab, hvor de får en ejerandel på 58 pct. Rederiets hovedkontor kommer desuden til at ligge Singapore, hvor BW Group holder til.