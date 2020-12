Tankrederiet Uni-Tankers, der er en del af oliemilliardæren Torben Østergaard-Nielsens USTC-koncern, vil i 2021 gerne tage teten i en "nødvendig" konsolidering på tankmarkedet.

Der er for mange små og mellemstore tankrederier, og de tjener generelt ikke penge nok til at kunne forny skibsflåden og dermed imødekomme de stigende miljøkrav til skibstonnagen, mener topchef Per Ekmann.