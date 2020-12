Analytiker kalder angreb på Hafnia-skib sofistikeret

Angrebet på Hafnias produkttankskib BW Rhine var mere sofistikeret, end hvad man ellers har oplevet i Det Røde Hav, vurderer partner i sikkerhedsfirmaet Dryad Global, Munro Anderson, over for ShippingWatch. Han mener, at sagen er dybt pinlig for Saudi-Arabiens flåde.