Eksplosionen og varmeudviklingen på Hafnia-skib var voldsom

Eksplosionen på Hafnia-skibet BW Rhine søndag nat i Jeddah førte til en kraftig varmeudvikling, og rederiet betegner hændelsen som voldsom. Det er anden gang inden for få uger, at et tankskib i området er udsat for det, der ligner et målrettet angreb.