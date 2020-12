Topchef ser ind i skyhøje LNG-rater

LNG-raterne er skudt i vejret den sidste tid med spotrater, der nærmer sig 200.000 dollar om dagen.

Det skriver Finansavisen. Det aktuelle billede står dermed i klar kontrast til tidligere på år med rater på 90.000 dollar dagen i starten af 2020 og på 30.000 dollar dagen i maj.

Det kan mærkes hos John Fredriksens Flex LNG, hvor topchef Øystein Kalleklev siger til avisen, at det ikke er så nemt at vurdere spotratene for tiden, da der er få skibe tilgængelige i markedet.

"Men vi snakker fortsat om 150.000 til 200.000 dollar om dagen for skibe, som er tilgængelige for umiddelbar levering," siger han.

De høje spotrater skyldes kraftig efterspørgsel efter gas i Asien, hvor spotprisen den sidste uge er steget fra 8 til 11 dollar per million BTU (British thermal units).

''Dette står i stærk kontrast til i sommer, da gasprisen i Asien faldt til under 2 dollar, og den brød faktisk under 1 dollar i Europa. Samtidig er gaspriserne i USA meget lave og på ca. 2,5 dollar. Det betyder, at vi nu ser den største arbitrage i gasmarkedet siden sommeren 2018,'' siger Kalleklev.

Flex LNG forventede allerede ved sit regnskab for fjerde kvartal, at markedet for LNG ville se en markant bedring.

