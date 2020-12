Nye tal fra det amerikanske EIA viser, at olieforbruget står til at stige til 98,2 mio. tønder om dagen i 2021 sammenlignet med i år. En stigning på 6.3 pct.

Det betyder ifølge shippingorganisationen Bimco, at der er lidt at glæde sig over for tankindustrien, da tallene er endnu lavere end forbruget i 2017, 2018 og 2019.