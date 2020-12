Maersk Tankers udvider sin pool med fire tankskibe fra Xihe Holdings. Det oplyser Maersk Tankes i en meddelelse.

De fire skibe ejer er ejet Xihe Holdings, som er Lim-familiens skibsejende selskab. Familien og dens selskaber blev centrum for en stor skandale i Singapore, da det for få måneder siden kom frem, at koncernens stifter Lim Oon Kuin har skjult massive tab på oliespekulation.