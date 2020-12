Det nye, store poolsamarbejde, E&S Tankers, der forventes godkendt af konkurrencemyndighederne i denne måned, ruster sig til fornyet økonomisk solopgang på markedet for kemikalietank.

Bag E&S Tankers står de to store shippingselskaber Stolt Nielsen og John T. Essberger, der via Stolt Tankers og Essberger Tankers har skudt 48 kemikalietankskibe ind i et fælles samarbejde.