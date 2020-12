Glencore gennemfører overtagelse af Ørsteds LNG-division

Glencore har tirsdag endeligt gennemført købet af Ørsteds forretning for flydende naturgas, som blev annonceret i december sidste år.

Det skriver Glencore i en meddelelse.

Handlen indebærer, at Glencore overtager en række kontrakter, herunder retten til årlig at benytte 3 mia. kubikmeter gaskapacitet i den hollandske LNG-terminal, Gate Terminal, i Rotterdam frem til 2031.

Ørsted har solgt LNG-divisionen fra, da det ikke er en del af selskabets kerneforretning.

I meddelelsen fra 2019 oplyste Ørsted, at forretningsbenet havde været tabsgivende og forventes at blive ved med at være det i flere år. Det vil kræve yderligere kontraktuelle bindinger at gøre forretningen stærkere, lød det.

