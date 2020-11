Bimco aflyser tankrederiernes højsæson

Tankrederierne går en dyster vinter i møde med lave rater, vurderer analysehuset Bimco.

Selv om vintersæsonen normalt er højsæson for tankrederierne, så vil coronaudbruddets anden bølge dæmpe efterspørgslen så meget, at raterne fortsat vil være lave.

"Vinterens komme giver normalt et sæsonmæssigt boost til efterspørgslen efter tankere, og selv om meget har ændret sig i 2020, så regnede mange med en bedring – bare en smule – for sektoren. Imidlertid har de nye nedlukninger og rejserestriktioner som følge af et stigende antal covid-19-tilfælde, sammenholdt med en nedbringelse af lagrene knust de håb," skriver Bimco i et notat.

De store skibe i LR2-segmentet kan forvente gennemsnitlige rater på blot omkring 7416 dollar om dagen, mens LR1-skibene estimeres at få rater på 6147 dollar om dagen. Gennemsnittet for de mindre HR-skibe vurderes at være 1730 dollar om dagen, efter at de faldt til bare 411 dollar i oktober.

Ifølge Bimco betyder det, at der stadig er langt til ”break even,” når drifts- og finansieringsomkostningerne fraregnes.

