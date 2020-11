Tankrederiet Frontline forventer at se et yderligere fald i indtjeningen for sin flåde i de kommende uger.

En blanding af de nuværende rater i tanksektoren og ballastdage mod slutningen af december betyder, at det John Fredriksen-kontrollerede rederi venter at se spotraterne for sin flåde ende lavere for fjerde kvartal som helhed, end hvad billedet er i dag.