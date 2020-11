Ardmore får underskud i tredje kvartal efter stort ratefald

Forårets fest hos tankrederierne er ovre, og i stedet har en ny hverdag med faldende rater meldt sig.

Det er det irske produkttankrederi Ardmore Shipping det seneste i rækken til at berette om. Her lander bundlinjen i tredje kvartal i et minus på 6,6 mio. dollar.

"Efter et meget stærkt første halvår af 2020 har charter-rater på produkttankskibe oplevet et skarpt fald i tredje kvartal som et resultat af pandemien, som nu fortsætter ind i fjerde kvartal," udtaler Ardmores topchef Anthony Gurnee i regnskabet.

Dermed lægger Ardmore sig på linje med det svenske produkttankrederi Concordia Maritime. Her beskrev topchef Kim Ullmann det svære marked som "tømmermænd" efter festen i foråret.

Udover coronakrisen har også fyldte lagre og et produktionsloft i Opec betydet, at efterspørgslen er dykket og har taget raterne med sig.

"Olieefterspørgslen og i særdeleshed flybrændstof forbliver et godt stykke under niveauerne fra årets begyndelse, og aktiviteten i oliehandlen har været meget mere afdæmpet sammenlignet med første halvår," udtaler Anthony Gurnee.

Ardmores justerede driftsresultat viser et overskud på 7,2 mio. dollar mod 9,6 mio. dollar i samme periode sidste år.

Venter bedring i 2021

Ligesom Concordia Maritime forventer Ardmore en bedring i markedet i 2021.

"Vi forventer stadig en stigning i vintermarkedet, men ikke til det sædvanlige niveau på grund af den svage underliggende olieefterspørgsel," siger Anthony Gurnee.

Ardmore har for nylig meddelt, at rederiet de næste år vil tilbagekøbe aktier for op mod 30 mio. dollar. Intentionen om at tilbagekøbe aktier er ifølge rederiet en udvidelse og erstatning fra en tidligere plan om aktietilbagekøb.

Tidligere på året afviste en enig bestyrelse hos Ardmore et opkøbstilbud fra Hafnia med danske Mikael Skov i spidsen, da betyrelsen fandt, at tilbuddet var alt for lavt.

Desuden har den amerikanske kapitalfond Oaktree købt flittigt op i Ardmore i løbet af 2020. Oaktree, der ejer det danske produkttankrederi Torm, er nu den tiende største aktionær i Ardmore. Opkøbene kommer i øvrigt samtidig med, at Oaktree også har skruet op for sin ejerandel i Torm.

Ardmore er registreret i Bermuda og har sit operative kontor Irland.

