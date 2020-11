Coronakrisen får oliehandlere til at gemme diesel på supertankere

Spredningen af coronavirus tager igen fart verden over, og det skaber usikkerhed om efterspørgslen på olieprodukter som især diesel i de kommende måneder, hvor aktiviteten ventes at dykke.

Den nye virusbølge får derfor oliehandlere til på usædvanlig vis at efterspørge nye supertankere, der kan bruges som flydende lagre til diesel i de måneder, hvor produktet får svært ved at finde købere, skriver Reuters.

Der har siden olieprisen styrtdykkede i 2014 været flere perioder, hvor olieselskaber og handelshuse har brugt de helt store VLCC-tankskibe som flydende lagre til råolie, mens man har ventet på, at produktionen falder og priserne igen går op.

Men det er helt usædvanligt, at skibene bruges til at opbevare diesel i vintermånederne, hvor der fra transportsektoren og industriproduktionen normalt er større efterspørgsel på diesel, fyringsolie og andre olieprodukter.

"På grund af muligheden for en anden eller tredje bølge af coronavirus, kan der ske en lageropbygning i et lavt fragmiljø," siger en Singapore-baseret oliehandler til Reuters og tilføjer, at de nye supertankere kan sejle til knudepunkter som Vestafrika, Europa eller endda USA, hvor de kan ligge med diesel ombord, indtil efterspørgslen vender tilbage.

Problemer med skibsbrændstof

Den faldende efterspørgsel på diesel og andre olieprodukter har også skabt problemer med skibenes nye og dyrere lavsvovlsolie.

Den lave efterspørgsel på olieprodukterne, som normalt også bruges i blandt andet brændstof til fly, får producenterne til at trække på overskydende lagre, når der blandes brændstof til skibe.

Rutinetests af lavsvovlsbrændstoffet, VLSFO, viser ifølge Bloomberg, at visse brændstofsblandinger kan blive mindre tyktflydende, og det kan påvirke brændstoffets stabilitet, vurderer testere og konsulenter i branchen ifølge mediet.

